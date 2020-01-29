شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي السمطا يطالبون محافظ قنا بتوصيل «الصرف الصحي» للقرية (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي قرية السمطا بدشنا اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الموافقة على إدراج السمطا ضمن القرى المدرجة بخطة توصيل الصرف الصحي رحمة بأهالي القرية. وأكدوا في طلب مقدم للمحافظ أن القرية محرومة من الصرف الصحي، مما أدى إلى قيام الأهالي بعمل خزانات بالمنازل أدت إلى لهبوط بعض المنازل نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي بها. وكذلك تلوثت المياه التي تروي الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي.

من جانبه قال محمد عبدالعزيز بدر، شيخ بلد قرية السمطا بحري، إنه تقدم بطلب لمكتب محافظ قنا بخصوص مشكلة الصرف. وأضاف «بدر» أن الأهالي بالقرية تضرروا من عدم وجود شبكة صرف صحي، وأن الصرف اختلط بمياه ري الأراضي الزراعية مما يهدد صحة الأهالي. وتابع أن محافظ قنا الجديد أثبت من البداية حرصه على حل المشكلات والاستماع إلى صوت الأهالي، وأنه يأمل أن يتم حل مشكلة الصرف الصحي بالقرية قريبًا.