حدث ليلاً| توصيات مؤتمر الأزهر.. وردود الفعل بعد صفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يطالب باستمرار التجديد..ومناوشات بين الطيب والخشت بسبب الأشاعرة..ماذا حدث في مؤتمر الأزهر؟

اختتمت مساء الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، الذي عقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ننشر توصيات مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، البيان الختامي لمؤتمر التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية.

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بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ ليل الثلاثاء/الأربعاء بدء الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية والتي تضم مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد يومي 28 و29 كانون ثان/يناير في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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متحدث "الوزراء": نتواصل مع المصريين في "بؤرة كورونا".. وإجلاؤهم قرار سيادي للصين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجلاء المواطنين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس "كورونا"، مرتبط بقرار سيادي من السلطات الصينية، وهناك تواصل دائم مع المصريين العالقين هناك، ولم تحدث أية حالات إجلاء لهم.

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سعرها 5.5 مليون جنيه.. تعرف على "إسعاف كورونا" ذاتية التعقيم (فيديوجرافيك)

أعلنت وزارة الصحة، توفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه.

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متحدث "الوزراء" يكشف عن خطة انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة مجلس الوزراء لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، والذي سيتم على مراحل، متوقعًا نقل بعض الوزارات مرة واحدة؛ مثل: الخارجية والهجرة.

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"نضرب بيد من حديد على المخالفين".. وزيرة التضامن معلقةً على واقعة "دار الأيتام"

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قطاعات الرعاية من أكثر القطاعات التي بحاجة إلى صحوة وطفرة في الفترة المقبلة، متابعةً: "نضرب بيد من حديد على أي مخالفة".

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ردود الفعل دولية بعد إعلان ترامب تفاصيل صفقة القرن

توالت ردود الفعل العربية والعالمية، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بصفقة القرن، والتي أعلنها مساء الثلاثاء.

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لتكن "أبو ديس" هي القدس.. تفاصيل ما جاء بصفقة القرن عن المدينة المقدسة

نشر البيت الأبيض، الثلاثاء، تفاصيل خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطة تتضمن أن تكون القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إعلان صفقة القرن (فيديو)

اندلعت مواجهات بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في عدة مناطق بفلسطين المحتلة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

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أول رد مصري على إعلان صفقة القرن

قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر تقدّر الجهود الأمريكية المتواصلة من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

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العفو الدولية: صفقة القرن محزنة وتنتهك القانون الدولي

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن حزمة المقترحات المحزنة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم هي كتيب ارشادي لمزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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السعودية تجدد تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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الصين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة

أعلنت الصين ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 132 حالة وفاة ، فضلا عن 5974 حالة إصابة مع انتشار الفيروس في 31 إقليما.

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الولايات المتحدة تدرس تعليق الرحلات الجوية القادمة من الصين بسبب كورونا

ذكر تقرير إخباري مساء الثلاثاء أن مسؤولين بالبيت الأبيض اتصلوا بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية وأبلغوهم بأنهم يدرسون تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

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الكويت تستغني عن 25 ألف وافد من العاملين في القطاع الحكومي

أنهت الكويت خدمات 4640 وافدا تم الاستغناء عنهم في سنتين، كما أن 25 ألفا آخرين سيشملهم الإحلال قريبا، بينما تقلص عدد الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف إلى 6 آلاف، وسيتم توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.

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العربية: مدمرة حربية تركية تنزل جنودًا ومعدات في ميناء طرابلس

أنزلت مدمرة حربية تركية جنودًا وآليات ثقيلة في ميناء طرابلس في ليبيا، حسبما أكدت قناة "العربية" نقلاً عن مصادرها.

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