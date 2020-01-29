أقل شقة بـ572 ألف.. الإسكان تعلن موعد انتهاء حجز شقق "سكن مصر- دار مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، يوم الخميس المقبل 30 يناير من تلقة طلبات حجز شقق مشروع "سكن مصر" في 5 مدن جديدة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت 2 يناير الجري تلقي طلبات الحجز لـ3387 شقة في مشروع سكن مصر، بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا، وللدور الأرضي والأخير فقط.

وللحجز في مشروع سكن مصرن يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه مقدم حجز، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، وبحسب كراسة الشروط، بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الوحدة (106 أمتار) نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترا 880 ألف جنيه، وفي مدينة العبور الجديدة، وصل سعر المتر 6070 جنيهًا، ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا 698 ألف جنيه، أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ 4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه.

وتمثلت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

والوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط من هنا.

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كما تستمر هيئة المجتمعات العمرانية تلقى طلبات الحجز لشقق "دار مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، ى 12 فبراير المقبل.

الطرح الجديد من مشروع "دار مصر" يأتي بعد انتهاء طرح المرحلة الثانية عام 2015، وشمل الطرح 2714 شقة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وللتقديم في حجز شقق "دار مصر" يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com)، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online".

وشملت الأسعار في مدينة أكتوبر لـ6875 جنيهًا للمتر، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

وفي مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، وسجل المتر في مدينة السادات 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه، وفي مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيهن وفي مدينة العبور وصل سعر المتر 6850 جنيهًا، وسجل سعر الشقة الـ130 مترًا نحو 890 ألف جنيه.

بينما سجل المتر في مدينة برج العرب الجديدة 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه، وفي القاهرة الجديدة سجل سعر المتر 9775 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط من هنا.