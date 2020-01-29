أخبار مصر | في عيدها.. فنان يسجل تاريخ الشرطة المصرية عبر العصور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيدها.. فنان يسجل تاريخ الشرطة المصرية عبر العصور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان أحمد بيومي في احتفالات عيد الشرطة، بمتحف الفن الإسلامي، بعدد من الأعمال الفنية المتميزة عبارة عن معرض مؤقت للصور الفنية الحديثة.

وقال بيومي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" إن عمله الفني المشارك في المعرض، عبارة عن لوحة زيتية لسيدة ضابط شرطة، موضحًا: "أحببت ان أسلط الضوء على معدن سيدة الشرطة المصرية، وهو حقها، حيث تمارس دور هام وبارز بين المهام المتنوعة للشرطة والجيش وقوات حفظ السلام الدولية وغيرها، وأثبتت كفاءة سيدات مصر، اللاتي هن رمزًا للسيدة العربية المتمكنة من مهامها وأدواتها بكل المحافل المحلية والدولية أيًا كانت طبيعة الوظيفة حيث أثبتن جدارتهن".



وتابع الفنان: "لهن منا كل التحية والتقدير وبخلاف روح الفداء الوطنية والشهادة فى سبيل الوطن، نجدها لا تقصر في الجانب الحياتي الإنسانى من مهام الأمومة والتربية المجتمعية، وهذا ما أحببت أن أظهره فى العمل كي أضع بين عيون ووجدان المتلقي هذه التركيبة الفريدة، في لوحة لسيدة شرطية وطفلة ترسم علم مصر فى مداعبة وتهنئة باحتفالية وطنية بعيدها عيد الشرطة المصرية".