شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من عروض الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المديريات بمختلف المحافظات تلقى الطلبات من المحلات التجارية، بشأن مشاركتهم فى الأوكازيون الشتوى 2020 والإعلان عن عروض فى تخفيض الأسعار خلال فترة الأوكازيون على أن يقدم صاحب المحل الراغب فى الاشتراك نسبة الخصم فى التخفيضات وفقا لرغبته دون إلزامه بنسبة محددة فى التخفيضات شريطة أن يعلن عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيض .

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الشتوى من عروض التخفيضات المعلنة وكذلك التأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأنها منتجات غير رديئة ومطابقة للمواصفات القياسية، إضافة إلى تلقى تقارير يومية من المحافظات ومديريات التموين عن حالة الأسواق ومدى الإقبال على المشاركة من المحلات التجارية على الأوكازيون الشتوى.

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية بتيسير إجراءات حصول المحلات التجارية على تصاريح للمشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى لانتعاش حركة التجارة الداخلية الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على المستهلك، كما وجه الوزير مديرى المديريات بضرورة التواصل مع الجمهور مباشرة من خلال الجولات الميدانية ورفع تقرير دورى إلى الوزارة بشأن حالة الأسواق ومدى توافر السلع وجدية العروض المقدمة للمواطنين.

وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية فى تصريحات خاصة " الخليج 365" أن عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى بلغت 670 محلا حتى الآن، وهذه المحلات تقدم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على المشاركة فى الأوكازيون والحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الأوكازيون الشتوى مطالبا المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض وفى حاله التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات فى كافة المحافظا .

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من جانبه أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن موظفى الضبطية القضائية بالجهاز يقومون بشن حملات مفاجئة على الأسواق من خلال سيارات الضبطية القضائية للتأكد من العروض المعلنة من قبل التجار المشاركين فى الأوكازيون الشتوى، وانه تم تحرير 5 محاضر لبعض المحلات التجارية فى القاهرة والجيزة بسبب الاعلان عن عروض وتخفيضات أسعار غير حقيقية بجانب عرض بعض المحلات المنتجات بدون الإعلان عن الأسعار ،كما أنه يتم تلقى الشكاوى على الخط الساخن بالجهاز 19588 من خط أرضى أو تقديم شكوى بمقر الجهاز فى 96 شارع أحمد عرابى بالمهندسين فى الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يعلن عن عروض وهمية فى الأوكازيون، وكذلك تفعيل خدمة تلقى شكاوى المواطنين على الواتس آب برقم 01281661880، وذلك فى إطار مصلحة المستهلك فى شراء السلع بأمان، والتصدى لحالات الغش.

وأشار المهندس هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة الى تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق طوال فترة عروض الاوكازيون الشتوى وان محل تجارى يريد المشاركة فى الاوكازيون عليه التقدم الى مديرية التموين التابع لها للحصول على التصاريح اللازمة، وأن يقدم نسبة التخفيضات الذى سيشارك بها وكذلك نوعية المنتجات المشاركة فى عروض الاوكازيون لافتا الى ان عدد المحلات التجارية التى شاركت فى الاوكازيون بمحافظة الجيزة باليوم الاول تقرب من 310 محلا حتى الان وان نسبية التخفيضات اصلا لبعض المنتجات الى ما يقرب من 60%