شكرا لقرائتكم خبر عن "مكتب الشباب الإفريقى" يعرض اليوم تجربة مشروع بذور على مائدة معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك " مكتب الشباب الإفريقي" بجلسة تعريفية بعنوان " التعليم الموازى – مشروع بذور، في إطار فعاليات الدورة الواحدة والخمسين لمعرض الكتاب تحت شعار " مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، اليوم الأربعاء ، بقاعة المبادرات وشباب إفريقيا - بلازا رقم (1).

وتعرض الجلسة تجربة التعليم الموازى – مشروع بذور وذلك بمشاركة المخرج محمد فاضل ، الدكتور عماد البناني ، رئيس الإتحاد المصري العام للرياضة للجميع ، المتطوع الدولي حسام جدوع وحسن غزالي مؤسس مكتب الشباب الإفريقي ومشروع بذور.

يذكر أن مشروع بذور يهدف إلي خلق نموذج تعليمي يستند علي ثلاثة اطر عامة وهي رؤية مصر 2030 وطنيا، أجندة افريقيا 2063 قاريا وأهداف التنمية المستدامة 2030.

كما يعد مشروع بذور أحد آليات تنفيذ مبادرة "تأهيل مليون شاب بحلول 2021" وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي شهر إبريل الماضى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور مؤسس مشروع بذور هذا وقد ضمنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر الماضى بشرم الشيخ.

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وكانت الهيئة العامة المصرية للكتاب، قد كشفت عن برنامج فعاليات قاعة أفريقيا، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، الذى يستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويأتى جمال حمدان شخصية عام المعرض، وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض.

وتستضيف القاعة 12 مبادرة شبابية و12 لقاء مع السفراء الأفارقة و12 مبادرة أفريقية، وتأتي المبادرات الشبابية، تحت عناوين مستقبل المبادرات وريادة الأعمال المجتمعية، ومبادرات شبابية أفريقية، والشباب وصناعة القرار، وآفاق الحوار الثقافي الأفروعربي، وبرنامج القيادات الشبابية العالمي، ونماذج لقصص نجاح "مذيع الشارع التطوع الشبابى وسجاد أخميم وعربيات الحواديت ودور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المبادرات الأفريقية قمر التنمية الأفريقية، ومبادرة مصر في قلب أفريقيا، وتحيا مصر أفريقيا، ومبادرة علاج مليون أفريقي، ولغتي أفريقية، وأفريقيا في المحافل الدولية، ومبادرة صنع في أفريقيا، وإعلان أبيدجان.

أما لقاءات التنوع الثقافى الأفريقى، فتشمل مجموعة حوارات مع سفراء الدول الأفريقية ثم قضايا الاتحاد الأفريقى2019 .