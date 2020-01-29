شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف السكة الحديد والمترو باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل مسئولى هيئة السكة الحديد والمترو باتخاذ إجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا المستجد (ncov- 2019)والاهتمام بنظافة القطارات قبل القيام برحلاتها اليومية، خصوصا أن البيئة غير النظيفة تساعد على تواجد المرض، وذلك ضمن خطة الدولة الاحترازية للتصدى للمرض.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أن خطة التامين فى كافة منافذ الدخول للبلاد تشمل تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التى ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحى ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، على أن يتم العزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض.

وتضمنت خطة وزارة الصحة تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، مع قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.

كانت هيئات موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد أعلنت الطوارئ لمواجهة فيرس كورونا المستجد (ncov- 2019)، ضمن خطة الدولة الاحترازية للتصدى للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحى المواجدة فى كل ميناء، مع التشديد على ضرورة تواجد مندوبى الحجر الصحى خلال استقبال الموانئ للمراكب والسفن لمطالعة والفحص النظرى لكافة الوافدين عبر الموانئ خصوصا القادمين من الدول التى ظهر بها المرض.