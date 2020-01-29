سامح عاشور يضع حجر أساس أكاديمية المحاماة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء.
تقام الاحتفالية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.
وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.
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