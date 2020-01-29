بشروط ومواصفات عالمية.. "السياحة" تسعى لضم 4 آلاف مطعم سياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن هناك لجنة مشتركة بين وزارة السياحة والغرفة، تعمل على ضم أكبر عدد من المطاعم السياحية، وذلك بشروط ومواصفات عالمية تتبعها الوزارة والغرفة من حيث النواحي الصحية للغذاء والعمل على الارتقاء بالمنتج المصري لرفع القدرة التنافسية للمنشآت السياحية.

وأوضح المصري لمصراوي، أن اللجنة تنعقد بشكل مستمر لتحديث مواصفات المطاعم السياحية التابعة للوزارة، كما أنها تعمل على تسهيل شروط وإجراءات ضم أكبر عدد من الفنادق والمطاعم السياحية للغرفة لتكون تحت إشراف ومظلة وزارة السياحة من الناحية الصحية والمهنية وستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة من أعمالها.

وأشار إلى أن الغرفة، تتمنى ضم أكثر من 4 آلاف مطعم سياحي جديد، مشددا على ضرورة إنشائها على أساس سياحي حديث، مشيرا إلى أن أبرز المواصفات التي تعمل عليها اللجنة في ضم المطاعم تتمثل في المساحة والتجهيزات الفنية والأماكن النظيفة.

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وتابع: ومن حيث المساحة، كانت الغرفة تشترط في الماضي أن تكون مساحة المطعم أو المحال 120 مترا، أما الآن جاري مناقشة تقليل المساحة إلى 80 مترا بهدف ضم أكبر عدد ممكن من المطاعم والمحال السياحية لوزارة السياحة.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن عدد المطاعم السياحية التي تعمل في مصر تحت إشراف وزارة السياحة حوالي 1370 مقسمة على محافظات مصر المختلفة، مؤكدا حاجة الغرفة في التعاون مع تلك المحافظات لتقنين أوضاع هذه المطاعم، حيث إن أول شيء تطلبه الغرفة يتمثل في موافقة المحال العامة "المحافظات".

يذكر أن اللجنة المشتركة، تضم مندوبين من وزارة السياحة والغرفة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، على أن يجرى رفع الملف إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة الآثار لاعتماده فور الانتهاء منه.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت أن نحو 30 ألف موظف يعملون داخل 1017 مطعم سياحي، وتم تسجيل نحو 5500 عامل فقط منهم على قاعدة البيانات الخاصة بوزارة السياحة، وهو يمثل 20% فقط من إجمالي العاملين بالمنشآت، حيث إن الوزارة لا تمنح تراخيص لأي مطعم سياحي إلا بعد تسجيل كافة العاملين به وتدريبهم طبقا للتوجيهات الصادرة من الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية، كما أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التراخيص السياحية، وفقًا لنص القانون رقم 1 لسنة 1973 الذي يحكم عمل المحال السياحية.