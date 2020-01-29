أخبار مصر | أجواء غائمة وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجواء غائمة وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون الرياح معتدلة، والأجواء غائمة جزئيًا.

وأضافت الأرصاد، في بيانها، أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، أما شمال وجنوب الصعيد، والبحر الأحمر، فيميل الطقس للدفء نهارًا، ويكون شديد البرودة ليلًا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية كالأتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 والعظمى 18

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 13

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21