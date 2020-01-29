أخبار مصر | مصر تصدر بيانًا رسميًا بشأن "صفقة القرن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تصدر بيانًا رسميًا بشأن "صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، بشأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، حيث أعربت عن تقديرها للجهود الأمريكية في هذا الشأن، داعية الأطراف المعنية إلى الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية، وفتح قنوات الحوار حولها.

وقال البيان: تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف: وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها.

وتابع: تدعو مصر الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.