مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. وزير الداخلية يستقبل رئيس نادي القضاة.. والتحقيق في تعذيب فتاة

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في تعذيب فتاة دار أيتام العاشرأمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام بالعاشر من رمضان، في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية، وما تم تداوله من مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم الثلاثاء والذي تضمن تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا.

وزير الداخلية يستقبل رئيس نادي القضاة للتهنئة بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الشرطة"

إستقبل اللواء" محمود توفيق" وزير الداخلية اليوم، بمقر وزارة الداخلية، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة النادى، لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد الشرطة.

نجم الأهلي ومنتخب مصر في انتظار حكم قضائي يوم 25 فبراير

قررت محكمة الأسرة بالمعادى اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى ابتسام علاء، طليقة لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، دعوى مصروفات دراسية، طالبت فيها بإلزامه بسداد 117 ألف و450 جنيها، وذلك عن الأعوام الدراسية "2017-2018"، و"2018-2019"، "2019-2020"، لنجله أدم، وذلك لجلسة 25 فبراير القادم.

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة مسنة بالمعصرة

فتحت نيابة المعصرة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة مسنة متوفاة داخل شقتها، كما استمعت إلي أقول الجيران الذين أكدوا أنها كانت تعيش بمفردها وليس لديها أولاد.

أحكام رادعة للمتهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها في قضية اختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية حيث قضت بمعاقبة كل من "محمد.ه"، و"عيد. م"، بالسجن 3 سنوات وتغريم الأول مبلغ 204 ألف و25 جنيهًا، ورد مثله وعزله من الوظيفة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية كما قضت المحكمة ببراءة "عبد الله. ص " من التهم المنسوبة اليه.