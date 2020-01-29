شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب كبير يصل لأقرب نقطة للأرض 15 فبراير.. وتخوفات من اصطدامه بكوكبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بمعهد الفلك، وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الأجرام القريبة من الأرض Near-Earth objects هى أجرام سماوية صغيرة نسبياً تمر مداراتها حول الشمس بنقاط قريبة من الأرض.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذه الأجرام تشمل جميع أنواع الأجسام التى تسير فى الفضاء القريب بما فى ذلك آلاف الكويكبات وبعض المذنبات، لافتًا إلى أنه تجرى حالياً مشاريع بحثيَّة عديدة لإيجاد حلول فى حال حدوث خطر تصادم واحدة من هذه الأجرام مع الأرض.

وأشار تادرس، إلى أن علماء الفلك سجلوا حتى الآن حوالي عشرة آلاف جرم سماوى قريب من الأرض، تُصنَف 99% منها على أنها كويكبات والباقى من المذنبات، موضحا أن من بين هذه الكويكبات كويكبا باسم 163373 أو 2002PZ39.

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وأوضح تادرس، أن هذا الكويكب يبلغ قطره مابين 400 و900 مترًا، و له مدار حول الشمس داخل مدار كوكب الزهرة ويسير بسرعة 15 كم فى الثانية وسيصل هذا الكويكب إلى أقرب نقطة الى الأرض فى 15 فبراير 2020.

وتابع تادرس: "يخشى العلماء من احتمالية تصادمه مع الأرض التى ستكون كارثية، لكننا نؤكد باذن الله بأنه سيمر مرور الكرام لأنه على مسافة تزيد عن 5 ملايين كم من الأرض أى على مسافة أبعد من القمر بــ15 مرة على الأقل، وهى مسافة آمنة إلى حد كبير".

يذكر أن هلال شهر جمادى الثانى 1441 بسماء مصر والمنطقة العربية رصد غروب شمس الأحد الماضى 26 يناير 2020، حيث شوهد بسهولة بالعين المجردة فى حال كانت السماء خالية من الغيوم.