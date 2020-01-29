شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: بدء الاجتماعات حول «سد النهضة» بواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن بدء الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان، وتنعقد اليوم وغدًا 28 و29 يناير في واشنطن.

وقال «حافظ»- في تصريحات صحفية- إن الاجتماعات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل «سد النهضة». ويشارك في الاجتماعات وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، ونظرائهما بإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.

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