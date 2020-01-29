شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو اعتداء مسؤولة دار أيتام على فتاة.. محافظ الشرقية يفاجئ العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية دار نهر الحياه لرعاية الأيتام بمدينه العاشر من رمضان للوقوف على مستوي الخدمات والرعاية المقدمه لفتيات الدار من الأيتام وللتحقق من صحه الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تعدي مديره الدار بالضرب على إحدى الفتيات بالدار.

التقى المحافظ بالفتيات وأدار حوارا هادئا معهن للتعرف على إحتياجاتهن ومتطلباتهن، مؤكدا استعداده التام لتقديم كافة أوجه الرعايه كما قام بالاستماع اليهن والوقوف على حقيقه الفيديو المنشور حيث اكدت الفتيات على ارتياحهن في الإقامة بالدار.

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وتبين أن هذا الفيديو والواقعة قديمة نتيجة صدور بعض السلوكيات غير اللائقة من الفتاة وقدمت الفتاة وقتها الاعتذار لمديره الدار ووعدت بعدم تكرار هذا السلوك مجددا وأكدن أنهن يذهبن للتعلم بإحدى مدارس التعليم الفني المزدوج بمدينه العاشر من رمضان.

كما إلتقي المحافظ بمديره الدار والتي اوضحت ان الفيديو والواقعه قديمة ومسار تحقيق بالنيابة وان الفتاه تعاني من بعض المشكلات وتقوم بتقويمها وأن الفتاه في وقتها قامت بتقديم إعتذار وعرضت مديره الدار بعض المشكلات التي تواجهها مطالبه محافظ الشرقيه بمساعدتها لحل هذه المشكلات لتقديم خدمه افضل للفتيات كما طالبت بتوجيه لجنه إلى الدار من التضامن الاجتماعي لمساعدتها على الوقوف على مشكلات الفتيات وايجاد الحلول المناسبه لها .

أمر المحافظ مديره الدار بحسن معامله الفتيات والرفق بهن وتقديم كافة أوجه الرعايه لهن. كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنه مشتركه من مديرية التضامن الاجتماعي والمحافظه تضم اخصائي نفسي واجتماعي لزياره الدار والوقوف على احتياجات الفتيات بها لتهذيب وتعديل سلوكهن.

كما كلف المحافظ محمد كمال حجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بارسال تقرير شهري عن الداروعمل مجلس الاداره للوقوف على ايه مخالفات أو مشكلات داخل الدار وتهيئه الاجواء المناسبه لإقامه الفتيات وكذلك متابعه التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إنتهاء التحقيق في الواقعة وصدور قرار النيابة العامة.