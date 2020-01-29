مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالمنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي شخص مصرعه ونجلته على طريق هورين، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وأصيب 5 آخرين من أفراد أسرته إثر اصطدام سيارته بشجرة أسفر عن وفاته وتحطم السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق هورين أدى لوفاة "ح.ر.ع" ، 50 سنة، ، مقيم بالسادس من أكتوبر، ونجلته "بوسي.ح.ر" 11 عاما ، طالبة بالصف الأول الإعدادى، وإصابة زوجته "ش.ع.أ"، ربة منزل 45 عاما ، وأبناؤه، هالة.ر.ع.أ"، 26 عاما، "سماح.ر.ع"، " عنان.ر.ع" ، وزوج نجلته "خالد.ج.ح" 28 عاما موظف.
وتنوّعت الإصابات ما بين نزيف في المخ وكسور في الجمجمة، حيث تم نقل المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي، لخطورة الحالات، لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1196 جنح بركة السبع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وكان 3 أشخاص قد لقو مصرعهم وأصيب 5 أخرين فى حادثى بمدينتي السادات وبركة السبع بمحافظة المنوفية، نتيجة السرعة الجنونية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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