شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: لجنة الانتخابات تلقت 11 تنازل من مرشحين بالتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة تلقت حتى الآن 11 تنازل من مرشحين بالانتخابات، من بينهم مرشح على عضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، ومرشح على مقعد غرب الدلتا، وأخر على مقعد وسط الدلتا.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم غلق باب التنازلات يوم الخميس المقبل، 30 يناير 2020، تمهيدا ليتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020، بالإضافة إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات يوم الخميس 26 مارس المقبل، بجانب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس المقبل.

كانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان ، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الجاري، وأعلن غلق باب الترشح أمس الأثنين، 30 ديسمبر 2019.

وأعلنت اللجنة فوزعدد من المرشحين بالانتخابات بالتزكية هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد، لافته إلى أن كل مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، مشيرة إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عامًا، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا، وتلقت اللجنة طعنا واحدا ضد المرشح على مقعد شمال الصعيد.