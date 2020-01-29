رفض 7 طلبات لرفع الحصانة ورسالة لمرتضى.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشات بشأن الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وعلى رأسها الطرق، وأقر أحقية نواب المحافظين العودة لوظائفهم، فيما رفض ٧ طلبات برفع الحصانة عن النواب منهم ٣ طلبات موجهة ضد النائب مرتضى منصور.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما دار في البرلمان اليوم:

رئيس النواب: الفترة المقبلة ستشهد منظومة جديدة للتعامل مع القمامة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد منظومة جديدة للنظافة ستقضي على أزمات القمامة.

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رئيس النواب: مصر تشهد تنمية غير مسبوقة

أكد رئيس مجلس النواب أن الصناعة المصرية والتنمية الاقتصادية تشهد اهتماما واسعا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن "الرئيس يهتم بشكل واسع بالصناعة ومصر تشهد تنمية غير مسبوقة حاليا".

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عبدالعال: البرلمان استخدم أدواته في الرقابة على الحكومة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس نجح في التشريع واستخدام أدوات الرقابة على الحكومة، ولكن الاستجابة لطلبات المواطنين أمامنا فيها الكثير.

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إحالة 3 مشروعات قوانين جديدة للجان النوعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 3 من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.

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التنمية المحلية: يحق لنواب المحافظين العودة لوظائفهم السابقة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظة، مضيفا أنه لا مانع قانوني يمنع عودتهم لوظائفهم السابقة قبل توليهم منصب النائب.

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عبدالعال لمرتضى منصور: "امسك لسانك سنة"

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، عقب رفض البرلمان رفض 3 طلبات الحصانة عنه قائلا: "أتمنى أن تعطي لسانك أجازة من الوقت ولتكن سنة لحين الانتخابات المقبلة".

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البرلمان يرفض 7 طلبات رفع حصانة

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، 7 طلبات المقدمة لرفع الحصانة عن 4 نواب بينهم مرتضى منصور رئيس الزمالك، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

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وزارة البيئة تحدد رسوم النظافة الجديدة

ناشدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، مجلس النواب، بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله في القريب العاجل لا سيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تسعي الحكومة تعميمها.

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توصية برلمانية بالتنسيق بين "المالية" و"الوطنية للإعلام" حول استحقاق 50 مليار جنيه

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بتحديد طبيعة مبلغ 50 مليار جنيه تقول الهيئة إنها مستحقة لها مقابل خدمات مؤداة للغير (للوزارات والهيئات) خلال السنوات الماضية، ورفع مذكرة مشتركة بالنتيجة تعرض على مجلس الوزراء بموعد أقصاه أسبوعين.

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السجيني عن تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة: الملف في ملعب الحكومة

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة، قائلا: "يجب أن يصدر متسقا بين البرلمان الحكومة وإلا يكون فيه معارك شخصية أو سياسية".

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