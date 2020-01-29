أستاذ إعلام: الشباب ضحية السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

قال الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، إن الجامعات هي أهم مؤسسات الدولة لأنها تتعامل مع فئة تحتاج إلى درجة كبيرة من الاستيعاب، لافتا إلى أن الشباب أصبح ضحية لوسائل الإعلام بحلول وسائل الاجتماع الافتراضي، وأصبح عرضة للجريمة والأفكار المنحرفة.

وأضاف الشريف خلال كلمته في ندوة دور الجامعات في استثمار طاقة الشباب في العالم الإسلامي، بمعرض الكتاب اليوم الثلاثاء: لم يعد المواطن المسلم في مأمن من العولمة، بعدما أصبحت الوسائل الحديثة بمثابة ترسانة تتدفق من خلالها الأخبار كل ثانية، وفيها الغث والثمين، وأضعف حلقة في المجتمع هم الشباب لأنهم فئة ثائرة بطبيعتها، فهل للجامعة دور في احتواء هؤلاء الشباب؟

وأكمل الشريف: هناك إهمال لدور الجامعة التربوي وليس هناك وقت للنشاط الثقافي أو الترفيهي أو الفني، وتقلص هذا الدور التربوي واقتصر على التعليم فأصبح "دمها ثقيل"، ويمكن أن يستغني عن التعليم أساساً إذا دخل على الانترنت.