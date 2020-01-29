أخبار مصر | في عيدها.. 70 صورة ترصد تاريخ الشرطة المصرية عبر العصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيدها.. 70 صورة ترصد تاريخ الشرطة المصرية عبر العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في المعرض الفني المقام بمتحف الفن الإسلامي والذي يسجل مشاهد عديدة للشرطة المصرية، احتفالًا بعيدها الذي يحل في الـ 25 يناير من كل عام.

والتقطت كاميرا الخليج 365 70 صورة قال عنها الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إنها تسجل ما يقرب من ثلاثين عملًا فنيًا متنوعًا منها صور فوتوغرافية، وأشغال نحت، وكذلك لوحات زيتية، ومنها لوحات شارك بها كبار الفنانيين وكذلك الصغار.

وأضاف أن المعرض سجل للشرطة المصرية عبر العصور بأزيائها المختلفة، وتضمن أعمال لزوجات شهداء الشرطة المصرية، وكذلك لأبناء الضباط، وهو يأتي في إطار الدور المجتمعي للمتحف وإحياءً لمناسبة وطنية مصرية وهي عيد الشرطة.

يذكر أن الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، افتتح مساء السبت، معرضًا فنيًا حديثًا مؤقتًا يصور احتفالات عيد الشرطة المصرية بحضور عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبختيار صادق المستشار الثقافي لسفارة أوزباكستان بالقاهرة، ولواء متقاعد بكر شعبان مساعد وزير الداخلية الأسبق، والشيخ عاشور مبروك، والدكتور أحمد الصباغ، والدكتور محمد عصمت الكيلاني نيابة عن الأزهر الشريف، والقس سانيوس، والأنبا بشوي، والقس يوسف شكري نيابة عن الكنيسة المصرية، والسيد ماريو البرديسي رئيس جمعية تقصي الحقائق، والمهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري.

ومتحف الفن الإسلامي، يقع في منطقة باب الخلق، أمام مديرية أمن القاهرة، وهو درة المتاحف الإسلامية في العالم، ويضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية تشمل الفترة من بداية عصر الخلفاء الراشدين، مرورًا بالعصر الأموي، وحتى العصر الحديث، كما يضم قطع أثرية من مختلف الأقطار الإسلامية سواء في المشرق أو المغرب.