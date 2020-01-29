أخبار مصر | ماعت تحضر جلسة استعراض انتهاكات تركيا في مجلس حقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماعت تحضر جلسة استعراض انتهاكات تركيا في مجلس حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع الملف الحقوقي التركي للتقييم والمتابعة للمرة الثالثة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار ما يعرف بآلية الاستعراض الدوري الشامل وخلال هذه الجلسة الذي شارك فيها وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، برئاسة أيمن عقيل رئيس المؤسسة، حيث قدم العديد من الدول الأعضاء بالمجلس توصيات للحكومة التركية طالبتها بوقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين الأتراك، والإفراج عن كافة المعتقلين والصحفيين، ورفع القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، والتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان كشفت اليوم الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التركية وظهر ذلك جليا من خلال عدد التوصيات الكبيرة التي قدمت لتركيا، لافتًا إلى أنه قدم ما يقرب من 133 دولة توصيات للحكومة التركية تطالبها بتعديل قانون الإرهاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين ورفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.