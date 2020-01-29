أخبار مصر | شعبة الهندسة الكهربائية: 50 دورة تدريبية مجانية لحديثي التخرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعبة الهندسة الكهربائية: 50 دورة تدريبية مجانية لحديثي التخرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أشرف نصير، وكيل شعبة الهندسة الكهربائية، إن اللجنة الاستشارية للشعبة قامت بوضع المعايير، والضوابط لمناقشة المهندسين المتقدمين بطلبات للحصول على لقب مهندس استشاري، كما تقوم بفحص شهادات أبنائها من المهندسين الحاصلين على شهادات البكالوريوس من خارج جمهورية مصر العربية، وكذا إضافة لقب دكتور للمهندسين الحاصلين على درجة الدكتوراه، سواء من داخل مصر أو خارجها، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت بأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة والمهندسين ذوي الخبرة في جميع المجالات التي تضمها الشعبة.

وأوضح نصير أن اللجنة تعقد جلستين شهريًا لمناقشة الاستشاريين وجلستين لمناقشة ما يرد إليها من طلبات القيد الجديد خارج مصر، وكذا جلستين لمناقشة درجة الدكتوراه.

وأضاف أن الارتقاء بمستوى المهندس المهني لن يتأتى إلا من خلال التدريب الجاد وقناعة المهندس بدوره في تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق أطلقت الشعبة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية حملة تحت عنوان "مشروعك حلمك" لدعم شباب المهندسين وخلق فرص عمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، ويعد هذا تأكيدًا على دور النقابة في التواصل مع كافة الجهات من أجل حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للمهندسين والمساعدة في تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصغيرة وطرق توفير التمويل اللازم لها.

وتابع "نصير": هناك برنامجًا آخر متسقًا مع منهج الشعبة، وهو برنامج الشعبة الكهربائية للتدريب بهدف التشغيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ويشمل هذا البرنامج 50 دورة تدريبية مجانية لحديثي التخرج ورواد الأعمال المؤسسين لشركات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، ومدة الدورة من 5 أسابيع إلى 9 أشهر ممولة بالكامل ليستطيع المهندس بعد انتهاء الدورة دخول مسابقات الإبداع المتميز.

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كما يأتي البرنامج الثالث ""Innovation Revolution والذي يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة ودخول مصر عالم الرقمنة وعصر الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البرامج التي تتبناها الشعبة لإفادة المهندسين حديثي التخرج.