أخبار مصر | شعبة الهندسة الكهربائية: 50 دورة تدريبية مجانية لحديثي التخرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعبة الهندسة الكهربائية: 50 دورة تدريبية مجانية لحديثي التخرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح نصير أن اللجنة تعقد جلستين شهريًا لمناقشة الاستشاريين وجلستين لمناقشة ما يرد إليها من طلبات القيد الجديد خارج مصر، وكذا جلستين لمناقشة درجة الدكتوراه.
وأضاف أن الارتقاء بمستوى المهندس المهني لن يتأتى إلا من خلال التدريب الجاد وقناعة المهندس بدوره في تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق أطلقت الشعبة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية حملة تحت عنوان "مشروعك حلمك" لدعم شباب المهندسين وخلق فرص عمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، ويعد هذا تأكيدًا على دور النقابة في التواصل مع كافة الجهات من أجل حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للمهندسين والمساعدة في تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصغيرة وطرق توفير التمويل اللازم لها.
وتابع "نصير": هناك برنامجًا آخر متسقًا مع منهج الشعبة، وهو برنامج الشعبة الكهربائية للتدريب بهدف التشغيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ويشمل هذا البرنامج 50 دورة تدريبية مجانية لحديثي التخرج ورواد الأعمال المؤسسين لشركات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، ومدة الدورة من 5 أسابيع إلى 9 أشهر ممولة بالكامل ليستطيع المهندس بعد انتهاء الدورة دخول مسابقات الإبداع المتميز.
كما يأتي البرنامج الثالث ""Innovation Revolution والذي يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة ودخول مصر عالم الرقمنة وعصر الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البرامج التي تتبناها الشعبة لإفادة المهندسين حديثي التخرج.
وأضاف وكيل الشعبة، أن هناك برنامجًا آخر وهو دعم المهندسين المبتكرين وبدورنا نوجه نداء لكل مهندسي الكهرباء الذين لديهم أفكار مبتكرة بالتقدم بها إلى الشعبة حتى يتسنى لها عرضه على المسئولين بوزارة الاستثمار والتخطيط.
وفيما يخص خطة الشعبة لعام 2020، أكد أن الشعبة ساهمت وستظل تساهم بفعالية في تطوير التعليم الهندسي ومزاولة المهنة والعمل الجاد على خلق وتوفير فرص عمل للمهندسين، وأيضًا العمل على زيادة الموارد وإدارة الاستثمارات لاستقلالية صنع القرار والقدرة على التنفيذ، وتقديم الاستشارات والخدمات للمشروعات الهندسية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال وربطها باحتياجات المجتمع.
كما تخطط الشعبة لزيادة تشجيع النقابات الفرعية والنوادي بالتنسيق مع شركات الكهرباء المتخصصة بالمساهمة في استبدال أنظمة الإنارة من النوع الفلوروسنت إلى النوع الليد، وذلك استكمالًا لخطة النقابة العامة والتي أسهمت فيها الشعبة في الفترة السابقة.
وعقدت شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس فاروق الحكيم، جمعيتها العمومية العادية، وذلك بعد تأجيلها لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني وبعد حضور أكثر من 50 عضوًا حسب نص القانون 66 لسنة 1974.