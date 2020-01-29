مصر | التصريح بدفن جثة شاب قتل بطلق ناري في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة شاب قتل بطلق ناري في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة شاب قتل علي يد عاطل بطلق ناري بسبب خلافات بينهم في منطقة الجمالية، وذلك بعد إرسال تقرير بيان الصفة التشريحية.

تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا بوجود إطلاق نار وسقوط قتيل بشارع بورسعيد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة "محمد.م"، في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابا بعدة طلقات، وبعمل التحريات تبين قيام أحد الأشخاص يدعى "م.س" بإطلاق النار عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.