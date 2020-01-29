شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش أزمات «القمامة وسوء الطرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، عددًا من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة حول سوء أحوال الطرق في المحافظات، وانتشار القمامة في الشوارع، وعدم وجود طرق للتعامل معها ومعالجتها.

وأثار النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، مشكلة تقنين أراضى الدولة ووضع سياسة تسعيرية عادلة تراعى ظروف الناس، وتحسم هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالأراضى المنشأ عليها مصانع، قائلًا: «الله يرحمه عبدالناصر والسادات كان هناك إقامة للمصانع وصناعة حقيقية»، وعلّق الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان: «الفترة الحالية تشهد صناعة وتنمية لم يسبق لها مثيل، والدولة حريصة على مساندة أصحاب المصانع، ويحسب لهذا النظام حرصه على دعم الصناعة وإنشاء كثير من المصانع التي حققت تنمية غير مسبوقة، غير أن البنك المركزى ساهم في دعم كثير من المشروعات».

وبشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن انتشار القمامة في الشوارع، أضاف «عبدالعال»، أن الدولة ستشهد خلال الفترة المقبلة منظومة نموذجية لجمع القمامة، ترتكز على أسس وأساليب علمية، لحل هذه المشكلة التي تعانى منها المحافظات كافة.

وقالت النائبة دينا عبدالعزيز، إنه لا يجوز إنفاق 7.5 مليار جنيه لتطوير حى مصر الجديدة في 100 يوم، وترك شوارع كبيرة ورئيسية في حلوان والمعصرة دون تطوير، رغم أن محافظة القاهرة وعدت بأن تكون الشوارع نموذجية، مستدركة: «لا شفنا نموذجى ولا شفنا شوارع.. فمن غير المعقول وجود شوارع ترابية وضيقة جدًا حتى الآن».

وطالب النائب فتحى قنديل، بمنح إنشاء الطرق وتطويرها للقوات المسلحة، معلقًا: «القوات المسلحة شغلها أنضف والمحليات شغلها في الطرق كله تلاعب.. لا توجد إنارة في شوارع قنا ونجع حمادى، رغم أنه في السابق كان يتم إنارة الشوارع الموجودة داخل القرى»، فيما أكدت النائبة شيرين فراج، أن انتشار القمامة في كل مكان ضاعف انتشار الأمراض حتى أصبحت مصر في الترتيب الـ14 على العالم في مرض «اللوكيميا».

وطرح النائب عبدالله مبروك، أزمة عدم رصف وإنارة الطرق الداخلية في بنى سويف وأغلب المحافظات، ما يتسبب في وقوع العديد من الجرائم، مثل السرقة وغيرها، لافتًا إلى أن مشكلة «التبعية» هي التي تسيطر على هذا الأمر، إذ إن هناك خلافًا حول تبعية الطرق الداخلية للمحافظات أم لهيئة الطرق والكبارى العامة.

وعلى جانب آخر، أحال رئيس المجلس، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، تشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون 87 لسنة 2015 بشأن «إصدار قانون الكهرباء إلى لجنة مشتركة من «الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة»، ومشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من «الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الإسكان والمرافق والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية»، ومشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى وعُشر أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، إلى لجنة مشتركة من «الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الإسكان والمرافق العامة والشؤون الدستورية والتشريع».

Advertisements

من جهة أخرى، عرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، محفزات مقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، وقال إنها تشمل إنشاء وزارة الكهرباء 1000 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلووات خلال فترة 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجارى، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة.

وأضاف، خلال استعراضه خطة عمل الوزارة بشأن إنتاج السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائى أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، أن عام 2020 سيشهد توقيع الاتفاقيات الخاصة بإطلاق السيارات الكهربائية في مصر.

وتابع أن الجانبين المصرى والصينى تبادلا الزيارات من أجل بحث سبل التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية.

وأكد «توفيق» أن محطات الشحن الكهربائى ستكون متوافرة في أماكن متنوعة، كما ستتم مراعاة حاجة سيارات التاكسى إلى محطات للشحن البطىء، لافتا إلى وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية، من بينها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود في 2006 يستهدف 3% سنويًا من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة، وإلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات الخاص بها بما يعادل حوالى 7 آلاف سيارة.

وعلى جانب آخر قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توافقًا برلمانيًا حكوميًا على عودة نواب المحافظين إلى وظائفهم عقب نهاية عملهم في مناصبهم التنفيذية السياسية.

وأضاف «السجينى»، خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أوضاع نواب المحافظين، أن منصب نائب المحافظ سياسى، ويجب أن يطمئنوا على مستقبلهم بعد انتهاء مدة منصبهم، وهو مطلب عادل لتشجيع الشباب على تولى المناصب القيادية. وتابع: «نؤيد مطلب نواب المحافظين بأن تكون لهم اختصاصات وظيفية واضحة، ولابد أن تتم مراعاة ذلك في البرامج التدريبية المخصصة لهم».

وطالب «السجينى» مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بمخاطبة الجهات التي لا تحتاج إلى تشريع بشأن وجوب تقديم نواب المحافظين استقالتهم وأحقيتهم في العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية، مشيرًا إلى أن التجربة تحتاج إلى تقييم وتقويم من جانب وزارة التنمية المحلية، وأرجأ مناقشة مشروع القانون إلى وقت لاحق.

وقال النائب طارق الخولى، مقدم مشروع القانون، إن المشروع يستهدف عمل مظلة حمائية للشباب، لتكون هذه المناصب عامل جذب للشباب، ولا يكون الشاب مضحيًا بمستقبله عند قبوله هذا المنصب، وذلك يأتى لدعم التجربة الشبابية والحفاظ على مستقبلهم.

وأضاف «الخولى»: «أشكر لجنة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة بتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وعقب تولى عدد من الشباب منصب نائب المحافظ، التقيتهم وتواصلت معهم، ولهم عدة مطالب، فقد عبروا عن تخوفهم من عدم قدرتهم على العودة لمناصبهم بعد انتهاء مدة شغل منصبهم». وتابع: «القانون يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، ويؤكد حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية، مثل منصب المحافظ، والمادة الثالثة تنص على أن يسرى هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، وبالتالى سيطبق بأثر رجعى، ونتمنى أن يخرج هذا القانون بسرعة، لأنه سيكون مشجعًا للشباب وللحفاظ على التجربة، حيث لم تشهد مصر تولى عدد كبير من الشباب مناصب قيادية إلا خلال الفترة الأخيرة».