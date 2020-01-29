شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة «حق الشعب»، الأحد المقبل. وأوضح «شعراوى»- خلال لقائه مع سكرتيرى عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجة، بحضور ممثلى وزارتى الدفاع والداخلية ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسؤولى التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية- أن انطلاق الموجة الجديدة يأتى تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. وشدد الوزير على أهمية جولات المتابعة لسكرتيرى العموم بالقرى والنجوع ليشعر المواطن بأن الدولة موجودة معه وتستمع إلى صوته.

وقال «شعراوى»: «قعدة المكاتب مش هتخلينا نسمع ونعرف الناس عايزة خدمات إيه ولا عندها شكاوى من إيه، ويا ريت تنزلوا للناس في الشارع، ولا نكتفى بزيارة المدن والأحياء فقط».

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الموجة الـ15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة، مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضى نهر النيل والبحيرات والآثار. كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموضوعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات، وعلى رأسها منظومة النظافة والإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات.

وطالب «شعراوى» سكرتيرى العموم بالابتعاد عن الروتين والبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات التي يعانى منها المواطن، والتعاون مع نواب المحافظين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا في حركة المحافظين، قائلًا: «تعاونوا مع النواب، وأعطوهم كل الخبرات اللازمة للعمل على أرض الواقع، فنجاحهم مرتبط بكم لأننا جميعًا نعمل كفريق واحد».

وأكد وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية تدعم تولى الشباب للمناصب القيادية في الدولة، خاصة مناصب نواب المحافظين، وكذا المحافظون والوزراء.

ولفت إلى أن الدولة اختارت أحد سكرتيرى العموم السابقين لتولى منصب محافظ، ما يعطى أملًا كبيرًا لكل القيادات الحالية بـ«الإدارة المحلية» بأن الإخلاص والتفانى في العمل سيساعدان في تولى المناصب بالدولة.

وأضاف الوزير: «فتح الباب أمامكم لتولى بعضكم منصب المحافظ، وعليكم الإخلاص والتفانى في العمل وبذل أقصى الجهود الممكنة، وربنا مش هيضيع مجهودكم»، مشددًا على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأعمال بالمحافظات لدعم الجهود المختلفة التي تقوم بها الدولة، مطالبًا بالتعاون مع رجال الأعمال لتوفير فرص عمل أو إقامة مشروعات صغيرة في القرى.