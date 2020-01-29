شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع سفير واشنطن التعاون مع الشركات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة، جوناثان كوهين، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأمريكية وتبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات في مختلف مجالات الصناعة.

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وأشاد «كوهين» بالجهود المبذولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في جميع مجالات التنمية وحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا، مؤكدًا أن العلاقات متميزة بين الجانبين.

وأعرب عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المشترك، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة، إلى جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأكد «التراس» أهمية تعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشددًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية.