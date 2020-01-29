شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: احتياطات مكثفة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة على أهبة الاستعداد للتصدى لفيروس «كورونا» المستجد ncov- 2019، وأخذت كل الاحتياطات لمنع دخوله البلاد بكافة نقاط الحجر الصحى بالموانئ والمطارات، من خلال ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبى الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالات مشتبه في إصابتها بمصر. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه في إصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ55 مليون جنيه، مشيراً إلى أن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، كما تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها والحالات المرضية. وأضاف «مجاهد» أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة من زى طبى معقم، وماسكات، وواقى رأس وقفازات، مشيراً إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتياً بالأبخرة.

وفى إطار خطة الوزارة للتأمين الطبى الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، أشار إلى توفير 430 جهاز حرارة، وأجهزة infrared لقياس الحرارة عن بعد، و2.5 مليون ماسك، بالإضافة لتوفير غرف عزل في كافة مستشفيات الحميات في حالة رصد أي حالة مصابة. وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، اتخاذ 6 إجراءات احترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع دخوله البلاد، وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، إن الإجراءات تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى لمتابعة فحص الوافدين، وتحرير كروت المراقبة الصحية للقادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات. وأضاف أنه جرى إخطار الإدارة العامة للحجر الصحى ومديرية الشؤون الصحية بالمراقبة الصحية للوافدين لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، بالإضافة للعزل الفورى لأى حالة يشتبه في إصابتها، مشيرا إلى توعية العاملين بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية، فضلا عن كيفية التعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وطرق العلاج، كما تضمنت الإجراءات احتياطات لموظفى الميناء أثناء التعامل مع القادمين على السفن القادمة من الدول التي ظهر بها المرض.

وقال مصدر أمنى بمطار برج العرب الدولى، في الإسكندرية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمنافذ الدخول في المطار، بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى التابعة لمديرية الشؤون الصحية، واتخاذ عدة إجراءات احترازية ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهة أي خطر لانتقال فيروس كورونا الجديد من خلال الركاب القادمين. وأضاف المصدر لـ«المصرى اليوم» أنه يتم تنفيذ الإرشادات الواردة بمنشور الوزارة بسبب الفيروس الوبائى، والتى تتضمن الإجراءات الوقائية حيال المسافرين على الطائرات القادمة من دولة الصين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن ارتداء مأمورى جمارك الموانئ الجوية والموظفين في المطار كمامات وجوانتيات وعدم الاتصال المباشر مع مرضى التهابات الجهاز التنفسى الحادة من الركاب القادمين إلى المطار وغسل اليدين مرات عدة طوال اليوم وتجنب الاتصال مع الحيوانات. وأشار إلى أنه في حالة ورود ركاب يظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، يتم إبلاغ إدارة الحجر الصحى على الفور، وإبلاغ الغرفة المركزية بالوزارة فورًا، حال اكتشاف حالات أو الاشتباه في وجود أعراض «كورونا».