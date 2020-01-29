شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 70% من أعمال حفر نفق «أحمد حمدي 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس، وشملت نفق الشهيد أحمد حمدى، ومتابعة أعمال تنفيذ النفق الجديد الموازى له، تلاها زيارة ترسانة بورتوفيق البحرية، وشركة ترسانة السويس البحرية.

واستمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلى قدمه المهندس محمد فتحى، رئيس النفق عن أعمال إنشاء النفق وتولى الهيئة مسؤولية تشغيله وصيانته منذ 1985، تلاها استعراض أبرز الأنظمة الخاصة بتشغيل النفق كأنظمة الكهرباء والاتصالات ونظام مكافحة الحرائق وتأمين العابرين.

وتناول العرض التقديمى مشروعات التطوير والصيانة المختلفة التي مر بها النفق خلال السنوات الأخيرة مع إلقاء الضوء على الأنظمة الجديدة الجارى تطويرها وتحديثها وأبرزها أنظمة التهوية ومكافحة الحريق وغرفة التحكم وملحقاتها علاوة على ميكنة كل من منظومة تحصيل الرسوم ومراقبة الصلاحية الفنية للمركبات، فضلا عن تطوير العلامات الإرشادية والتحذيرية داخل النفق.

وتفقد رئيس الهيئة، نفق الشهيد أحمد حمدى 2 لمتابعة أعمال تنفيذ النفق الجديد والوقوف على تطورات العمل به، مؤكدا أنه إضافة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالوطن والتى حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسى لدفع جهود التنمية في منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكبارى العائمة وشبكة طرق مطورة.

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وأشاد بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من أعمال حفر النفق في وقت قياسى بنسبة تجاوزت 70٪، لتبدأ فور ذلك أعمال التشطيبات والتجهيزات.

وتوجه رئيس الهيئة إلى ترسانة بورتوفيق البحرية، يرافقه المهندس عادل الشبراوى، مدير إدارة الترسانات لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال بناء مشايات وبنتونات كوبرى رأس بناس، وأعمال الصيانة التقليدية التي تقوم بها الترسانة للوحدات البحرية المملوكة للهيئة من معديات وصالات وقاطرات مثل القاطرة بركات.

ووجه بالاهتمام بالساحات الخارجية والمزروعات وسرعة إنجاز الأعمال، كما أوصى بالاعتماد على العمالة الفنية بشكل أساسى وربط الحافز بالإنتاج.

وانتقل الفريق ربيع إلى شركة ترسانة السويس البحرية، يرافقه المهندس نصر عبدالعزيز مدير إدارة الشركات، وتفقدا الحوض العائم والحوض الجاف والقزق الميكانيكى الذي تمت إعادة تطويره ورفع كفاءته. واستعرض المهندس عصام مغربى، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية، مراحل تطوير وإعادة هيكلة الشركة، لافتا إلى نجاح جهود إعادة الهيكلة في تأهيل العديد من المعدات القديمة وتحقيق التوزيع الأمثل للعمالة على القطاعات المختلفة، فضلاً عن استحداث إدارة متخصصة للتسويق لجذب عملاء جدد وإدخال نشاط الغطس لتلبية احتياجات السوق.

وأكد الفريق ربيع أن استراتيجية تطوير ترسانات وشركات الهيئة تمضى بخطى ثابتة وفق جدول زمنى محدد وخطوات مدروسة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول ومعدات وموارد بشرية، لافتا إلى أن جهود التطوير تشمل تنمية الموارد المتاحة، وإضافة أنشطة أخرى جديدة لتلبية احتياجات السوق وتعظيم العائد، وذلك بالتوازى مع الارتقاء بالمستوى المهنى للكوادر الفنية من خلال تنظيم برامج تدريب متقدمة، فضلا عن فتح آفاق جديدة للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع الشركات العالمية.