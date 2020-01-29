شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي: نعمل بكل جدية لإيجاد توافق بين مصر وإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة تعمل على أن يكون الحل في ليبيا سياسيًا وليس عسكريًا، مضيفًا أن بلاده تأخذ عملية إيجاد توافق بين مصر وإثيوبيا بكل جدية، وأن الرئيسين عبدالفتاح السيسى وترامب يتواصلان في هذا الشأن.

وأضاف «كوهين»، في أول لقاء رسمى مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن العام المقبل يمكن أن يشهد مناقشات حول اتفاق تجارة حرة بين مصر وأمريكا، مردفًا: «نجاح مصر هو نجاح للولايات المتحدة».

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وأشار إلى أن مسيرته المهنية كلها دارت حول صياغة شراكات الولايات المتحدة مع البلدان المختلفة لتوسيع فرص المنفعة المتبادلة، معتبرًا أن قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والتعليم والزراعة والتكنولوجيا في مصر واعدة، وبها فرص ضخمة للشركات الأمريكية.

وأوضح السفير الأمريكى أن مصر دولة ديناميكية ذات اقتصاد متعدد ولديها تحديات إقليمية فريدة، معتبرًا أن نجاح الشركات الأمريكية في مصر هو في مصلحة الاقتصاد الأمريكى، كما أنه جيد للعلاقات الثنائية. ولفت إلى أنه أمام البلدين فرص واعدة وكبيرة للعمل في إفريقيا، داعيًا الجميع للاستفادة من التمويل الذي يقدمه بنك التصدير الأمريكى.

وطالب «كوهين»، رجال الأعمال المصريين، بتوضيح قصص النجاح المصرية في الكونجرس والدوائر الأمريكية، فهذا أفضل من معرفة الأمور عن بعد، منوهًا بأن استقرار مصر الراهن يزيد من فرص جذب الاستثمارات، ويجب بذل مزيد من الجهد لتقليل البيروقراطية.

وأعرب السفير الأمريكى عن اعتقاده بأن الأسلحة الأمريكية هي الأفضل في العالم، داعيًا دول المنطقة إلى شرائها، كما دعا إلى إطلاق الأقمار الصناعية المصرية في المستقبل من أمريكا. ونوه بنجاح الحكومة المصرية في إقامة 14 مدينة ذكية جديدة وما يلزم من بنية تحتية متطورة، قائلًا إن هناك فرصًا لشركات أمريكا للعمل في تلك المدن، وموضحًا أن شركات أمريكا في مصر هي «براند»، ومصر يمكنها صياغة براند لها لدى الجمهور والمؤسسات الأمريكية بما يدعم السياحة والأعمال.