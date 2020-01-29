شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: قناة السويس الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليار و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/2019 وصلت لـ 5 مليارات و750 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة في السنة، مستطردًا:«القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا.. بما يعنى ان المشروع جاب مصاريفه في 3 سنوات».

وذكر «عامر» خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج «مساء dmc» على شاشة قناة «dmc»، أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصرى، حيث قاربت الآن لأكثرمن 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، مستطردًا: «هذا النقد يدخل في البنوك بعد دخول مصر، وخلال الـ 3 سنوات الماضية صدرت البنوك كاش بقيمة حوالى 36 مليار دولار، بما يعادل 11 مليار دولار في العام الواحد».

وأوضح أن الشمول المالي مسألة مهمة تتضمن تطوير أساليب التعامل مع الأسواق.