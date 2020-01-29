شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي يتحدث عن كواليس تحرير سعر الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذج للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف.

وقال «عامر» خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج «مساء dmc» على شاشة قناة «dmc»، إنه سعر الصرف ارتفع بشكل كبير في البداية، وأحدث قلقل وانزعاج لدى البعض، وهذا كان أمر متوقع، مستطرًدًا: «الموضوع كان عاوز شوية أعصاب.. واعصابنا كانت كويسة ووصلنا لسعر 19.75 والآن أقل من هذا الرقم بـ 4 جنيهات».

وأشار إلى أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار لـ 59 مليار دولار، مما أعاد التصحيح في مسار الاقتصاد المصرى، الذي تحسن بشكل كبير في 2019.