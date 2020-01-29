شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي: الاقتصاد الدولي يثق في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن صندوق النقد الدولي لديه معايير لتقييم الديون، منها مخاطر منخفضة ومتوسط وعالية؛ موضحا أن مصر في المنطقة المنخفضة من تقييمات الديون للبنك المركزي.

وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»، أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومي 37%، مشيرًا إلى أنه: «متغيرناش من ناحية الدين، الدين بيكبر والاقتصاد بيكبر».

وأشار إلى أن الخطورة عندما ترتفع عن 50%، منوها بأن أوروبا الشرقية مثل تركيا ديونها قصيرة الأجل.

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ولفت عامر إلى أن الدين المصري الخارجي 108 مليارات دولار، بينما الدين التركي تخطى 400 مليار معظمه قصير الأجل، عكس المصري طويل الأجل.

ونوه إلى أن الاقتصاد الدولي يثق في مصر، لدرجة أنه يضع الدولارات في مصر لمدد زمنية طويلة، موضحًا بقوله: «لما نروح السوق الدولية عايزين 5 مليار دولار بنلقي قبول».

وأكد أنه «تم العمل على برنامج تحرير سعر الصرف مع خبراء في العالم بأكمله، وشاهدنا تجارب دول أخرى»، مضيفًا: «من المعروف أنه بعد تحرير سعر الصرف تحدث طفرة في أسعار الصرف وتنحصر تدريجيا ويستقر في المستويات الطبيعية».

وتابع :«بعد تحرير سعر الصرف زاد سعر الصرف في البداية زيادة كبيرة وأدى إلى قلق البعض ولكننا كنا نتوقع الأمر، واعصابنا كانت قوية وكنا على علم بزيادة أسعار الصرف ولكن سعر الدولار انخفض تدريجيا بعد ذلك».