شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف عن أعراض الإصابة بالكورونا: منع الإجازات لكل الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 10 سيارات ذاتية التطعيم في مصر، حيث إن كل الأجهزة التي تعمل داخل تلك السيارات تعمل بشكل آلى ومعقمة على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن الوزارة أعادت توزيع تلك السيارات اليوم، والتى تأتي ضمن استعدادات الدولة لمواجهة أي خطر محتمل خاصة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، في مداخلة هاتفية، أن الوزارة وردت حوالي 709 أجهزة في المطارات والموانئ المختلفة لقياس درجات حرارة القادمين من الخارج ضمن إجراءات الحجر الصحي، مشيرة إلى أنها استقبلت نائب سفير الصين في مكتبها للاستعلام عن كافة المستجدات.

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وأشارت إلى أنها تتواجد في المواقع بصفة مستمرة لمتابعة حالات الاشتباه التي ترتفع بها درجات الحرارة لها وتكون مصابة بكحة، مشيرة إلى أن «هناك تعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية التي مدتنا والآلات المستخدمة في تحليل الكورونا».

وتابعت الوزيرة أنه تم منع الإجازات كافة الأطباء في الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت أن «كل القادمين من الخارج من دول الإصابة يتم الكشف عليهم في الحجر الصحي»، منوهة أنه في حال إعلان فيروس كورونا وباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية سوف يتم توفير أماكن حجر صحي وأماكن عزل وأسرة عناية مركزة مخصوصة.