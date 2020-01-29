شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تكليفات رئاسية بضغط جدول تحديث وميكنة المنظومة الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمنى المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، ما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف «معيط» خلال حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، مساء أمس الأول، أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية، الذى يرتكز على تاريخ مُشرف لكوادر مصلحة الضرائب الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، بحيث نصل لمنظومة ضريبية تحتل مكانتها اللائقة فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار إلى أننا نستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية العام الجارى، وتم تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية.

وأوضح أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويُشجع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.

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ولفت إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية يُساعد كثيرًا فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية لأداء الأعمال، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر 3 مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يضمن تحصيل حق الشعب على النحو الذى يُمكِّن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

ووجه وزير المالية حديثه للعاملين فى مصلحة الضرائب: «نثق فى إخلاصكم لوطنكم ووعيكم بأهمية واجبكم القومى نحو مصر، ونراهن بشدة على الشباب فى الإبداع والابتكار والتفانى فى العمل، وأود أن أؤكد مجددًا: مش عاوزين غير حق الدولة فقط بما يرضى الله بعيدًا عن أى تقديرات جزافية».

ونوّه إلى الانتهاء من تصميم مسابقة إلكترونية سيتم طرحها بشكل دورى كل 3 أشهر لاختيار أفضل 3 مبادرات جديدة لرفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وفقًا لمعايير موضوعية محددة تتسم بالشفافية الكاملة، وستكون هناك جوائز مالية وتقديرية للفائزين الذى يحظون بأولوية للترقى للمناصب القيادية، والاستفادة من فرص التدريب بالخارج.

وقال إن هناك خطة للتوسع فى إنشاء مراكز لكبار الممولين، بحيث تتم إقامة فروع للمركز الرئيسى بعدد من المحافظات تبدأ بالإسكندرية، بما يُساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمة والتيسير على الممولين.

وأضاف أنه سيتم اختيار موظف مثالى بمصلحة الضرائب وفق معايير موضوعية تقيس كفاءته فى الأداء كل 3 أشهر، ما يدفع العاملين لبذل المزيد من الجهد فى إنجاز واجباتهم الوظيفية.

ووجَّه بتشكيل لجنة مركزية بمصلحة الضرائب، لتلقى وبحث كل شكاوى ومقترحات العاملين، واتخاذ ما يلزم نحو دراستها وتذليل العقبات، وتنفيذ الأفكار بحيث تكون واقعًا ملموسًا بأيدى أصحابها، لافتًا إلى أن الوزارة لا تغفل أبدًا ملف تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين سواء بمصلحة الضرائب أو بمختلف جهات الدولة.