أخبار × 24 ساعة.. توفير إسعاف ذاتى التعقيم لنقل المشتبه فى إصاباتهم بالفيروسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. صور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث فرص الاستثمار الفندقى غرب العلمين الجديدة الخارجية :لا وفيات بين المصريين بكورونا فى ووهان الصينية وما يتردد شائعات التضامن تقيل مجلس إدارة جمعية نهر الحياة بالعاشر بعد اعتداء بالضرب على فتاة مشرفة تضرب فتاة بقسوة داخل دار أيتام بالعاشر من رمضان.. فيديو نيفين القباج: إنشاء مركز جديد بإمبابة لتقديم الخدمات العلاجية لـ20 ألف مدمن صندوق الإدمان: 50% من المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز من أبناء المنيا التموين: 676 محلا تشارك فى أول يوم بالأوكازيون الشتوى تدريب الطلاب على احترام الآخر فى دورات تدريبية لمعلمى التربية الخاصة اتحاد طلاب المدارس ينتخب أعضاء المكتب التنفيذى الجدد الصحة: توفير إسعاف ذاتى التعقيم لنقل المشتبه بإصاباتهم بالفيروسات المعدية الصحة تكشف التشابه بين أعراض الإصابة بالأنفلونزا وفيروس الكورونا Advertisements مدير مشروع التأمين الصحى: حملات توعية بجنوب سيناء استعدادا لتشغيل المنظومة الزراعة: فحص 540 رسالة تقاوى ولجان مروية لفحص أمراض النبات الزراعة إنشاء مزارع نموذجية مع كينيا لإنتاج الذرة والأرز والفول الصويا الزراعة: مشروع لترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لتحسين السلالة وتجنب الأمراض مرصد الكهرباء: 23 ألف 50 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم فرص استثمارية جديدة بالكهرباء والطاقة المتجددة بين مصر والكونغو.. اعرف أكثر كهرباء شمال القاهرة: تركيب 20 ألف عداد ذكى حتى الآن بالشركة ونستهدف 250 ألفًا وزير الكهرباء يعرض على "الوزراء" قواعد تركيب العدادات الكودية نهاية الأسبوع وزير النقل يعلن بد الحفر الجزء النفقى بين محطتى ماسبيرو والزمالك بالخط الثالث هيئة الطرق: إنهاء تنفيذ وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى بطريق السويس مارس المقبل فلكيا.. غرة شهر رجب لعام 1441 هجريا الثلاثاء 25 فبراير الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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