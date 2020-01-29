شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الأوروبى عن خطة السلام: توفر حل تفاوضى قابل للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر، أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، لخطة السلام المقترحة، إعادة لإطلاق الجهود نحو حل تفاوضي وقابل التطبيق، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس ويقيم المقترحات على أساس موقفه الثابت والتزامه بحل الدولتين مع احترام قرارات الأمم المتحدة.

وقال حساب وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر، عبر تويتر:" توفر مبادرة الولايات المتحدة مناسبة لإعادة إطلاق الجهود نحو حل تفاوضي وقابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سيدرس الاتحاد الأوروبي ويقيم المقترحات المقدمة على أساس موقفه الثابت والتزامه الموحد بحل الدولتين مع احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".





ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر، خريطة للدولة الفلسطينية فى المستقبل بعد إقرار خطته للسلام، قائلا: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة فى أجزاء من القدس الشرقية".

وتتضمن "خطة السلام"، دولة فلسطينية، غير متواصلة جغرافيا، مكونة من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، يربطهما نفق يمر أسفل الأراضي الإسرائيلية وتوضح هذه الخريطة النية في توسيع أراضي قطاع غزة بإضافة منطقتين كبيرتين على الحدود المصرية وستكون منطقة سيطرة الدولة الفلسطينية على الأراضي في الضفة الغربية معزولة عن الأردن بشريط من أراض إسرائيلية.

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أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يؤكد التزامه بدعم خطة سلام على أساس القرارات الدولية وتحقيق رؤية الدولتين على أساس حدود ما قبل 67.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" اتخذ خطوة عملاقة نحو السلام بالأمس، مؤكدا أنه أخبرنه باستعداده لدعم هذه الرؤية، وجعلها أساسا لمفاوضات المباشرة بين الطرفين، والجينرال بينيانس دعم هذه الرؤية من أجل أن تحدث هذه الإنفراجة الكبرى فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، كذلك وعلى غرار هذا، لدينا وضع يجب أن نتعامل وهو هدر الذى يحدث فى ذلك الوقت والشعب الإسرائيلى يريد السلام بأى طريقة.

وأضاف ترامب: هذه أول مرة إسرائيل تنشر خريطة تتحدث عن الأراضي التى ستقدمها مقابل تحقيق السلام، هذه خطوة غير مسبوقة وتطور كبير، وشكرا لرئيس الوزراء الإسرائيلى على هذه الخطوة الشجاعة، ولدينا الكثير من الأقوياء شكرا على هذه الجهود حتى يكون هذا الاعتراف قابل للتحقيق، نقوم على عمل وجود دولة فلسطينية، تحت هذه الرؤية ستظل القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تكن فى أى يوم من الأيام أقوى مما هى عليه اليوم، متابعاً أنه حان الوقت من أجل طى الصفحة الدموية، وواشنطن مستعدة للتعامل مع جميع الأطراف.

وتابع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتنياهو، نحن ملتزمون أمام الإنسانية لتحقيق هذه الخطة.