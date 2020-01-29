شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان للرئيس الفلسطينى: موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشدد خادم الحرمين الشريفين -بحسب وكالة وفا- للرئيس عباس، على أن موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

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وقال الملك سلمان: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، ودعا الى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي، بما يؤدى إلى حل نهائى يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى".

بدوره، شكر الرئيس الفلسطينى، خادم الحرمين على مواقف المملكة الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية