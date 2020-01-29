شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر لـ"رامى رضوان": ضخ 160 مليار جنيه لـ86 ألف شركة صغيرة ومتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزي يستهدف تجديد مبادرة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، موضحًا أن البنك المركزى يدرس حالياً النسب والقيم المطلوبة من البنوك خلال الفترة المقبلة.

وذكر "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc"، أن بنوك عديدة حققت النسبة المطلوبة منها، وهي الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهناك بنوك أخري لم تصل إليها ويتم مراجعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات التى ضختها البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة سجلت 160 مليار جنيه لنحو 86 ألف شركة، ولكن هذا ليس كافيًا لأن هناك ملايين الشركات الصغير فى مصر ولا بد من الوصول لها.

وأضاف محافظ البنك المركزى، أن البنك استحوذ على شركة ضمان مخاطر المشروعات، وقام بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لتوسيع نطاق عملها، مشيراً إلى أن حجم ضمانات القروض التى وفرتها بلغ 40 مليار جنيه، سيتم تجاوز هذا الرقم وتخط المعوقات.

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وأشار عامر إلى أن الدولة مرت من أزمة حقيقية، وأصبحت فى حالة مستقرة وقادرة على تجنب الصدمات، لافتا إلى أن البنوك تعمل على تغيير المفاهيم للتعامل مع القطاع الخاص، بالقضاء على البيروقراطية وتقديم التسهيلات لدعم الصناعة.

وأضاف أن هناك 800 مليار جنيه سيولة، وهدفنا نزول هذه السيولة للأسواق، والمساعدة فى النشاط الاقتصادى، كما أنشئنا صندوق بمليار جنيه، لتمويل الشباب أصحاب الأفكار التكنولوجية المالية والابتكار، بهدف استغلال المواهب المصرية.

وأكد أن إجمالي المصانع المغلقة هو 3،5 الأف مصنع وسيتم التفاوض مع أصحابها لتسوية ملفاتهم خلال العام الجاري، موضحا : "سيتم دراسة كل مشروع متعثر على حدا لأنهاء التسويات الخاصة بهم".