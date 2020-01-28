شكرا لقرائتكم خبر عن مصري مقيم في الصين: لم نخرج من غرفنا.. والمواصلات متوقفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على عطية، ماجستير هندسة في جامعة ووهان تيكستيل، إن عددهم 10 طلاب مصريين في جامعة ووهان الصينية، وإنهم يقيمون في «سكن الطلبة»، ولم يخرجوا منذ فترة والمواصلات متوقفة.

وأضاف «عطية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه يتم قياس درجة حرارة كل من يريد مغادرة الغرفة، مؤكدًا أن معظم السلع متوفرة ولكن هناك نقص في «الخضراوات».

يذكر أنه تم الإعلان اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد الوفايت إلى 106 أشخاص، حتى الآن، جراء الإصابة بفيروس «كورون الجديد»، كما أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين في الصين.