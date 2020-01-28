شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية بجامعة هارونونج في «ووهان»: المدينة خاوية من البشر.. ولا إمكانية لمغادرتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة سوزان عطية، عضو بعثة دكتوراة بجامعة هاورنونج في مدينة «ووهان» الصينية، إنه لا توجد أي إمكانية لمغادرة المدينة، كما أن الشوارع خالية من البشر.
وأضافت «عطية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي إصابات بفيروس «كورونا الجديد» في الجالية المصرية، مؤكدة أنها لم تغادر المنزل لمدة 10 أيام خوفًا من الإصابة بالفيروس.
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