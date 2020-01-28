شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 72.82%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة إمتحان الفصل الدراسى الأول بمرحلة التعليم الاساسى للشهادة «الإعدادية» لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للإمتحان بلغ ١٤٩٠١٦طالب وطالبة، حضر منهم ١٤٨٠٠٣طالب وطالبة .

وأضاف أن عدد الطلاب الناجحين بلغ ١٠٧٧٨١ طالب وطالبة، بنسبة ٧٢.٨٢% بزيادة قدرها ١% عن العام الماضى .

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وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم حصلت على المركز الاول بنسبة ٨١.٩٧%، وحصلت ادارة اكتوبر على المركز الثاني بنسبة ٨١.٣٨%، وحصل أدارة الشيخ زايد على المركز الثالث بنسبة ٧٩.٧٦ % .

وحرص على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الأعدادية بعد تفوقهم، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الأعدادية .

وأوضح خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة نجاح إمتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت ٧٧.٧٢٪؜، حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات نسبة النجاح ١٠٠% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين ٧٦.٩٢% حيث كانت نسبة النجاح في مادة الدراسات ١٠٠%، ومادتى الرياضيات واللغة الأجنبية ٩٦.١٥% .