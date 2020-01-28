شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 72.82%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة إمتحان الفصل الدراسى الأول بمرحلة التعليم الاساسى للشهادة «الإعدادية» لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للإمتحان بلغ ١٤٩٠١٦طالب وطالبة، حضر منهم ١٤٨٠٠٣طالب وطالبة .
وأضاف أن عدد الطلاب الناجحين بلغ ١٠٧٧٨١ طالب وطالبة، بنسبة ٧٢.٨٢% بزيادة قدرها ١% عن العام الماضى .
وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم حصلت على المركز الاول بنسبة ٨١.٩٧%، وحصلت ادارة اكتوبر على المركز الثاني بنسبة ٨١.٣٨%، وحصل أدارة الشيخ زايد على المركز الثالث بنسبة ٧٩.٧٦ % .
وحرص على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الأعدادية بعد تفوقهم، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الأعدادية .
وأوضح خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة نجاح إمتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت ٧٧.٧٢٪، حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات نسبة النجاح ١٠٠% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين ٧٦.٩٢% حيث كانت نسبة النجاح في مادة الدراسات ١٠٠%، ومادتى الرياضيات واللغة الأجنبية ٩٦.١٥% .
كانت هذه تفاصيل خبر بنسبة نجاح 72.82%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.