شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان جديدتان للبحث عن البترول فى المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع شركتى «إيجاس» و«اكسون موبيل»، باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار، بالإضافة إلى مِنح توقيع بنحو 17 مليون دولار، لحفر 7 آبار.

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وحسب بيان للوزارة أمس، تم توقيع الاتفاقيتين مع أسامة البقلى، رئيس شركة إيجاس، ونائب رئيس «اكسون موبيل»، دون بايجلى، بحضور الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور سمير رسلان، نائب رئيس «إيجاس» للاتفاقيات والاستكشاف، والقائم بأعمال السفير الأمريكى، دوروثى شيا، إذ تشمل الاتفاقية الأولى منطقة شمال شرق العامرية البحرية، باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار، ومنحة توقيع 10 ملايين دولار، لحفر 4 آبار، والثانية بمنطقة شمال مراقيا البحرية، باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار، ومنحة توقيع 7 ملايين دولار، لحفر 3 آبار.

وقال «الملا»، إن عودة «اكسون موبيل» إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة فى صناعة البترول والغاز، للعمل بمجال البحث والاستكشاف فى مصر بعد غياب فترة طويلة، تمثل قيمة مضافة للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية، خاصة أنها حافظت على تواجدها وعملياتها فى مصر من خلال أنشطة النقل والتسويق والتوزيع للوقود وزيوت السيارات لأكثر من قرن، غير أنها معروفة بسرعة الأداء والتزامها بالأمن فى جميع عملياتها، وكانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا للقطاع.

وأضاف «الملا» أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليو 2014 وحتى الآن 82 اتفاقية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 16 مليار دولار، لحفر 340 بئرًا، مشيرًا إلى أن قطاع البترول مستمر فى توقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة، باعتبارها حجر الزاوية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم فى تعزيز الإنتاج والاحتياطى.