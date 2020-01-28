شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لمستثمري ومزارعي المغرة: البدء الفعلي في رصف مدق الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زف المهندس عادل زيدان، رئيس مزارعي المليون ونصف المليون، بشرى لمنتفعي ومستثمري ومزارعي المليون ونصف المليون فدان، بمنطقة المغرة بداية رصف مدق الغاز وهذا من شأنه تخفيف العبء عنهم وزيادة المساحات المنزرعة مستقبلا .

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من سيزرع المليون»، الذي يعرض على شاشة «الصحة والجمال»، أن المشروع يهدف إلى تقليل تكاليف الإنتاج والزراعية وتسهيل مهمة الاستصلاح مما يزيد من القيمة المضافة في المنطقة ويخدم المشروع.

كما توجه بكل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استجاب لنداءات الشباب والمزارعين والفلاحين، وكما توجه بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة وشركة الريف المصري على الجهد المبذول من أجل إعمار المنطقة وتمكين الشباب.