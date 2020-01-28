شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر لن يدخلها فيروس كورونا بإذن الله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا غير موجود في مصر، والوزارة قامت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع دخوله للبلاد.
وأشار «عيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر لديها تجارب ناجحة في منع دخول العديد من الأمراض مثل منع دخول السارس في عام 2003، ومنع دخول متلازمة الشرق الأوسط.
وتابع أن «مصر بإذن الله لن يدخل إليها فيروس كورونا بفضل جهود وزارة الصحة، ودعم القيادة السياسية»، مشيرًا إلى أن الحديث على وجود بعض المصابين بـ«كورونا» لم يقوموا بزيارة الصين أمر غير صحيح، وكل الإصابات مقترنة بزيارة بكين.
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