شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: ما حدث بيني وبين شيخ الأزهر «اختلاف وليس خلافًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن ما حدث في الجلسة الختامية لمؤتمر تجديد الخطاب الديني اختلاف وليس خلافًا، مؤكدًا أن هناك احترام متبادل بينه وبين شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب منذ زمن طويل.

وأكد «الخشت» خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أنه يدعو للرجوع للقرآن والحديث دون اجتهادات بشرية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة صنع تراثًا جديدًا، مضيفًا أن التراث القديم يجب أن يتم تلقيحه فقط.