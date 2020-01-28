شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 9 مليارات جنيه فاتورة تطوير 5 آلاف كيلو متر طرق في عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن خطط تطوير ورصف الطرق، وحل مشكلات القمامة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأضاف شعراوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، للرد على عدد من طلبات الإحاطة ،ان المبالغ المالية المخصصة لتطوير الطرق خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، تُقدر بـ 9.055 مليار جنيه، وتتعلق بتطوير 5 الآف كيلو متر ضمن 4500 مشروع، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تنفيذ خطة عاجلة بمقدار مليار جنيه، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بزيادة هذا المبلغ إلى ملياري جنيه.

وتابع أنه بناء على القرار الرئاسي، تم إعداد لجنة من وزارات التنمية المحلية والنقل وهيئة الطرق ومديريات الطرق، حيث تم اختيار 11 محافظة هي الأكثر تأثرا في ملف الطرق، وتمت إضافة محافظة الجيزة إليها، لافتا إلى أن اللجنة قامت بمعاينة على أرض الواقع للطرق التي تحتاج للرصف.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزيري المالية والنقل على تنفيذ المرحلة الأولى سريعا، كما تم عقد لقاء منذ يومين مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظي القاهرة والجيزة، حيث تم توجيههما بإعداد تصور لإنجاز وتطوير جميع المحاور.

وقال إن المشروعات التي يتم تنفيذها تشمل 1144 كيلو متر بإجمالي 215 مشروعا، مؤكدا أن هناك بيانا بكل محافظة وأن الخطة الاستثمارية شهدت تنفيذ ما بين 40 إلى 50 % منها في مختلف المحافظات.

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وردا على طلبات الإحاطة الخاصة بمنظومة القمامة، أضاف «شعراوى» أن هناك ثلاثة برامج لتطوير منظومة القمامة استجابة لتكليفات الرئيس، تشمل تطوير البنية التحتية، وتكاليف التشغيل والجزء المؤسسي لها، لافتا إلى أن هذه المنظومة شملت إعداد دراسات وتحديد الكميات المتولدة في المحافظات وعدد المنازل.

واوضح أنه تم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا، وإنشاء 52 خلية، و63 خط تدوير معالجة جديد، ورفع تراكمات بلغت 3ر43 ألف طن في 10 محافظات، إلى جانب رفع التراكمات بالكامل من 7 محافظات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستستقر بالكامل في عام 2023.

ولفت شعراوى إلى أن كل محافظة لديها منظومة مختلفة، وهو ما استدعى إنشاء جهاز مؤسسي بوزارة التنمية المحلية لمتابعة عملية تنظيم المنظومة والرصد البيئي ورفع قدرات العاملين بالمحافظات.

وردًا على طلبات الإحاطة المتعلقة بتخصيص الأراضي، قال وزير التنمية المحلية إن المجالس الشعبية هي المنوط بها القيام بهذه المهمة، وإنه نظرا لعدم وجودها يقوم مجلس الوزراء بهذا الدور، لافتًا إلى أن هناك دورة يمر بها الطلب المقدم عبر ثلاث وزارات، وتم إضافة وزارة الدفاع مؤخرًا للمراحل التي يتم المرور بها نظرا لما تتطلبه من إحداثيات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا فيما يخص خطابات التخصيص.

وفيما يتعلق بالأحوزة العمرانية، أضاف انها تابعة لوزارة الإسكان، مشيرا إلى وجود إحصائيات بما تم إنجازه، ولدينا 27 محافظة يتبعها 229 مدينة ويتبعها أكثر من 4 الآف قرية، حيث تم الانتهاء من أحوزة 146 مدينة والمخطط التفصيلي لـ 73 مدينة و30 ألف و890 قرية.

وحول المواقف العشوائية واستخدام الأرصفة، قال :«حضرت اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منذ 3 أيام وقمنا بحصر المواقف العشوائية واستعرضنا إجراءات الوزارة أمام أعضاء اللجنة، وما سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة».

وعن التعامل مع المشكلات الخاصة بالأمطار والسيول، تابع شعراوي إن كميات الأمطار التي سقطت كانت تفوق القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى حدوث أزمة، مشيرا إلى أن الطرق الترابية في عدد من القري والمراكز أدت إلى زيادة المشكلة، ولكن الخطة الخاصة بمنظومة الرصف، والتي يتم تنفيذها حاليا بالتنسيق مع المحافظات، ستساهم في التقليل من الأزمة.