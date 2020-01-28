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النائب العام يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز العلاقات النيابية والحقوقية

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سوزان عاطف 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مكتبه، الثلاثاء، النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وأكد المعجب في اللقاء عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مبينًا أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار تعزيز العلاقات في المجالات النيابية وتبادل الخبرات بين نيابتي البلدين.

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وأوضح حرص الجهات النيابية في البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا في المحافل الدولية وتعزيز العلاقات النيابية والحقوقية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، رحب المستشار حماده الصاوي خلال اللقاء بالنائب العام السعودي والوفد المرافق، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القضايا النيابية والحقوقية وتبادل الخبرات.

وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين قيادات النيابة العامة المصرية ونظيرتها وبين أعضاء وفدي البلدين الشقيقين، كما تم تقديم عدد من العروض الخاصة بمجالات التعاون المشترك.

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