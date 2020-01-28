شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي لنواب المحافظين: أنتظر إنجازاتكم.. «وهكون أسعد واحد بنجاحكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، لقاءً بنواب المحافظين في الأكاديمية الوطنية للشباب.

ويعد البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائبًا الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي.

ومازح رئيس الوزراء نواب المحافظين لدى دخوله،قائلا «شكل القاعدة عجبتكم هنا».

وقال إن اختيار هؤلاء الشباب تم على أساس اكاديمي أو علمي أو عمل عام، موضحا أنهم مشروعين محافظين أو وزراء وهم كوادر وفي سن صغير.

وأوضح أن الشباب يتقلدون المناصب القيادية في مصر، وليست قول سياسي أو إرضاء شريحة مجتمعية لكن إيمانا بقدرات الشباب ليشاركوا في بناء بلدهم في المستقبل.

وأوضح أن الشباب تنقصه الخبرة العملية والحقيقية، وممكن «نكون بتحرق الناس» لو لم يتم تزويدهم بتدريب وخبرات ومن ثم جاء هذا التدريب.

وأشار إلى أن التدريب هو تسليح للشباب بما يكتسبوه من خبرات للنجاح والعمل، موضحا أنه عقب تصعيد هؤلاء الشباب سيكون هناك شباب آخرين كنواب، ليكون نسبة كبيرة من المسؤولين شباب.

وأوضح أن هناك آخرين كان يتم اختيارهم بخلفيات ناجحة في أعمالهم ولم ينجحوا في المنصب العام وكان هذا محل استفهام وتساؤل.

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وشدد على أن الرئيس وجه بتوفير سبل ووسائل النجاح لهم، ويتم التدريب على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

وقال رئيس الوزراء، لنواب المحافظين خلال لقائه بهم في الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن طريقهم لدى نزولهم للعمل لن يكون مفروش بالورود ولكن سيجدوا مقاومة بأن شاب يتولى منصب قيادي لكن يجب أن يثبتوا.

واضاف مدبولي خلال اللقاء أن مقاومة التغيير طبيعة بشرية، ولكن هناك توجيهات للمحافظين بتكليفهم بمهام ومسؤوليات وأنه سيتابع هذا الامر على أرض الواقع.

وقال: «مفيش محافظ هيجي يعرض إلا ونوابه موجودين، وهتسانف الجولات في المحافظات المرحلة المقبلة وستكونوا جزء منها».

وقال إنه التقى نواب المحافظين قبل حلف اليمين بيوم وتم التأكيد على دعمهم، وهو أمر يجب أن يعلموه أن الدولة المصرية حريصة على نجاح تجربتهم.

ولفت إلى أنه سيكون «اسعد واحد في الدنيا بنجاحهم»، وأنه ينتظر أن يكون هناك طفرة في عمل المحافظات بعملهم مع المحافظين.

وطلب من كل نائب محافظ أن يكون هناك تقرير من كل فرد فيهم بما عمله وما انجزه في الفترة المقبلة عقب تولى المسؤولية على أرض الواقع في الفترة المقبلة والمشاكل التي واجهته.

وتابع: «لو اتقال مفيش دور لنائب المحافظ ومقلتش أن فيه حاجة بتعوقك هتكون انت المقصر»، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم لهم من المحافظين.

وأكد مدبولي، أنه سيتم تخصيص موارد ضخمة لتنمية المحافظات عبر عشرات المليارات من الجنيهات، وسيكون هناك دور لنواب المحافظين في تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف مدبولي خلال لقائه بنواب المحافظين في الأكاديمية الوطنية للتدريب أن منهج مصر في قيادة السيسي غير تقليدية وأننا نحتاج افكار «بره الصندوق».

وقال: «انا موجود وقبليا سيادة الرئيس لأى حاجة تدفع العمل، واي افكار مثمرة».

ولفت إلى أنه سيكون هناك اجتماع دوري مع نواب المحافظين بعيدا عن أي طرف حتى لا يكون لهم أي حرج في الحديث، وذلك بعد أن يستلموا العمل بفترة.

وأوضح أن الشباب سيحضرون أول اجتماع لمجلس المحافظين لتكون رسالة واضحة بأهمية دورهم.

وقال إن التدريب أمر رائع يكسبهم خبرات كثيرة، لكن التجربة العملية ستكون مختلفة بكل تأكيد.