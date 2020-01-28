شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: الموقف الفلسطيني من خطة السلام الأمريكية عامل حاسم في بلورة الموقف العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الفلسطيني من خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، سيمثل العامل الحاسم في بلورة الموقف العربي إزاءها.

وانتقد أبوالغيط، في بيان، أصدره عقب لقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، في مقر الجامعة بالقاهرة، «الأسلوب الأحادي» الذي يتم من خلاله فرض خطة السلام الأمريكية.

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وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن، لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين، أي الإسرائيليين والفلسطينيين، وبـ«وساطة نزيهة».

وتابع أن محاولة فرض أية حلول بالطريقة الحالية التي يتم فيها فرض «صفقة القرن» على الفلسطينيين والعرب، «لن يُكتب لها النجاح».

وأشار مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إلى أن الرجوب أطلع أبوالغيط على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ضوء الإعلان عن «خطة ترامب» للسلام في الشرق الأوسط.

وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية «حرص على الاستماع لتقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية التعاطي معه داخليا وعربيا، وذلك في ضوء الاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بعد أيام، للنظر في كيفية التعامل مع الطرح الأمريكي بالصورة التي تضمن المصالح العربية والفلسطينية».