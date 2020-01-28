شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توضح ملابسات فيديو متداول لمواطن يحتضن ابنته أسفل رصيف السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت وزارة النقل على الفيديو المتداول في وسائل الإعلام المُختلفة، قائلة إنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الاسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة تبين أن «المواطن كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الاسماعيلية والذي توقف بمحطة الاسماعيلية بالرصيف رقم 1، بدلا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف 1 للوصول إلى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2 مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد».

وتابعت الوزارة في بيان الثلاثاء، أنه «أثناء عبوره بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود إلى الرصيف وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت».